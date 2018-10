Kdo nahradí Merkelovou? Mezi adepty je gay-katolík či "bodyguard kancléřky"

Kdy smí pronajímatel vstoupit do bytu?

Annegret Krampová-Karrenbauerová

Generální tajemnice CDU by se dala považovat za „mladší Merkelovou“. Německá média spekulují, že samotná Merkelová by ji ráda viděla na jejím místě. S německou kancléřskou sdílí někdejší sárská ministryně stejné názory na migraci a sociální politiku. Jejím heslem je, že „nikdo nesmí zůstat pozadu.“ Jejím problémem může kromě této blízkosti k Merkelové též to, že je méně známá.

Volker Bouffier

Právník a současný místopředseda Křesťanskodemokratické unie obhájil v nedělních volbách v Hesensku místo ministerského předsedy. Nicméně, je to Pyrrhovo vítězství. Počet hlasů CDU se propadl o více než 10% oproti minulým volbám a právě toto volební fiasko vedlo Merkelovou k rezignaci na předsedkyni CDU. Deustche Welle připomíná, že Bouffier je nositelem dvou „Velkých Bratrů“, „cen“ udělovaných německými lidskoprávními organizacemi za propagaci posílení sledovacích metod policie.

Wolfgang Schäuble

Bývalý spolkový ministr ve druhé a třetí vládě Angely Merkelové patří mezi jedny z nejrespektovanějších a nejzkušenějších členů CDU. Současný předseda Spolkového sněmu dle Deutsche Welle je schopný kráčet na tenké linii mezi loajalitou kancléřce a kritizováním její migrační politiky.

Jens Spahn

Současný ministr zdravotnictví patří ve straně mezi nejvýraznější kritiky kancléřky. Je zároveň katolíkem i gayem, díky čemuž může oslovovat různé voliče. Problémem však můžou být jeho kontroverzní poznámky týkající se chudoby i nízký věk (38 let).

Ursula von der Leyenová

První žena na postu německé ministryně obrany je známá jako blízká spolupracovnice Merkelové i jako velká zastánkyně bližší vojenské spolupráce Evropy. V současnosti čelí obvinění, že její kancelář nelegálně zaměstnávala ekonomické poradce ve zjevném pokusu snížit náklady na práci.

Julia Klöcknerová

Současná spolková ministryně výživy, zemědělství a ochrany spotřebitelů Německa by mohla oslovovat především konzervativní část CDU a německého voličstva. Je velmi tvrdě proti potratům či klonování. Média už o ní dříve hovořily jako o možné nástupkyni Merkelové. Pokusila se též přijít s alternativní migrační politiky. Klöcknerová nicméně odmítla, že by jí šlo o podrytí autority Merkelové.

Markus Söder

Bavorský ministerský předseda je jedním z nejvýraznějších kritiků migrační politiky Merkelové. 10% propad CDU v Bavorsku, který spolu s podobnou selháním CDU v Hesensku vedl k rezignaci Merkelové, svádí na koaliční vládu v Berlíně. Podle expertů však ale voliči jednoduše nepřijali jeho nevybíravé útoky na Merkelovou ohledně migrace.

Peter Altmaier

Bývalému ministrovi životního prostředí ve druhé vládě Angely Merkelové se přezdívá „bodyguard Merkelové“. Současný ministr hospodářství podle Deutsche Welle dokáže zprostředkovávat komunikaci mezi progresivnějšími a konzervativními skupinami CDU. Jeho sympatie k zelené politice by mu mohly mít pozitivní efekt na voliče stále populárnějších Zelených, kteří se spolu s Alternativou pro Německo stávají nejvýraznější hrozbou pro CDU.

Armin Laschet

Ministerský předseda německé spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko je podle kritiků na politiku příliš „měkký“. Je jedním z pěti místopředsedů CDU. Proslul svým výrokem, že debata o zákazu nošení burek je „falešnou debatou“ zastírající skutečné problémy Německa.