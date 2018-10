Assange se bojí, že ho chce Ekvádor vyhodit z ambasády v Londýně

— Autor: ČTK

Australský zakladatel serveru WikiLeaks Julian Assange uvedl, že Ekvádor usiluje o ukončení jeho azylu na ekvádorské ambasádě v Londýně a chce ho předat Spojeným státům. Assange to prohlásil prostřednictvím telekonference z londýnské ambasády během procesu, který se koná v Quitu. Assangeův právní tým podal žalobu na ekvádorskou vládu. Vadí mu nová pravidla pro jeho pobyt na zastupitelském úřadu, například to, že by si měl platit za lékaře, za telefonní hovory či za úklid po své kočce, informovala agentura Reuters.