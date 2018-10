Nezávislost Katalánska? Separatisté dostali v průzkumu výprask

— Autor: ČTK

Pouze třetina Katalánců se domnívá, že by se katalánská separatistická vláda měla snažit o nezávislost tohoto autonomního regionu. Vyplývá to z průzkumu veřejného mínění, který dnes zveřejnila místní média. Asi 56 procent Katalánců si naopak myslí, že jejich vláda by se měla snažit dojednat s Madridem lepší autonomní status.