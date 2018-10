Z Merkelové je psanec. Řítí se EU do období největší nestability?

Pětidenní pracovní týden jako novodobý luxus? V minulosti to v Česku fungovalo jinak

Merkelová v pondělí ohlásila postupné odcházení z politiky. V prosinci už nebude kandidovat na předsedkyni své strany. Chce ještě dokončit stávající funkční období v čele vlády, ale v roce 2021 už nebude kandidovat ani do Spolkového sněmu a nehodlá usilovat ani o funkce v institucích Evropské unie.

Její rozhodnutí hodnotí evropští komentátoři rozdílně. Například britský The Guardian poznamenal, že Merkelová dominovala německé politice tak dlouho, že její odchod je nutně traumatizující. "Důsledně se zasazovala za německý model sociálního tržního hospodářství, a to v době, kdy jsou zpochybňovány její dva pilíře, sociální spravedlnost a solidní finance," vyzdvihl britský list zásluhy Merkelové o ekonomickou a sociální stabilitu.

"Ale uprchlická krize roku 2015, k níž zaujala liberální a pragmatický postoj, měla důsledky, které nezvládla," domnívá se The Guardian.

The Times zdůrazňuje, že Merkelová své loučení ohlásila poté, co její strana v celoněmeckých průzkumech ztrácela podporu a naposledy dostala výprask ve víkendových zemských volbách v Hesensku. Dlouhé loučení Merkelové je podle listu "začátkem období nestability v největší evropské ekonomice". "Mocenský boj o nástupnictví v čele strany i vlády bude pravděpodobně chaotický," míní The Times i s poukazem na skutečnost, že záhy po ohlášeném odchodu z čela CDU se přihlásili tři zájemci o nejvyšší stranický post.

Španělský deník El Mundo se domnívá, že stažení Merkelové z politiky je špatnou zprávou i pro Evropskou unii. "Merkelová není jen Německo. Společně s Francií hájí vytrvale už mnoho let ty hodnoty, které Evropu činí v demokratickém světě jedním z prostorů s největším blahobytem a pokrokem," píše konzervativní list. "Její ústup je proto špatnou zprávou pro Evropskou unii, která bude v příštích letech stát před těžkými výzvami konsolidace bankovní a fiskální unie, úspěšného uzavření rozhovorů o brexitu i dynamizace institucí společenství," píše El Mundo.

"Bylo to vysvobození v poslední minutě," napsal švýcarský Tages-Anzeiger. "Nelibost, s níž se setkávala ve vlastní straně, po trpkých porážkách CSU a CDU v Bavorsku a Hesensku ještě zesílila. Angela Merkelová, během let v unii nepostradatelná, se stala psankyní," komentuje Tages-Anzeiger.

Podle dalšího švýcarského listu Neue Zürcher Zeitung (NZZ) Merkelová "definitivně propásla šanci na blyštivý odchod" tím, že dále trvá na kancléřském úřadě. "Místo toho působí její oznámení spíše jako manévr, jímž si zachrání zbylou moc co nejdéle," poznamenal NZZ.

Italský deník Corriere della Sera premiérku téměř oplakává. "Bude nám po Angele Merkelové smutno. Němci, kteří ji měli od roku 2005 za kancléřku, přestáli bez újmy nejhorší hospodářkou krizi století," připomíná italský deník, který Merkelovou popisuje jako političku se schopností učinit vždy to správné. "Nyní, když začal její soumrak, se Merkelová ukazuje jako historický gigant v tomto kousku tisíciletí," konstatuje Corriere della Sera.

Polský deník Gazeta Wyborcza napsal, že soumrak politické kariéry Merkelové je špatnou zprávou pro Polsko. "V Německu v novějších dějinách ještě nevládl politik tak příznivě nakloněný Polsku. Merkelová rozumí našim dějinám a dokonce se na nich podílela... Merkelová chápe vzhlížení Polska k Západu a jeho obavy z Východu. Podporovala naše evropské ambice a pomáhala překlenout rozdělení mezi novou a starou Evropou," zdůrazňuje Gazeta Wyborcza.