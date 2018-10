Bizarní VIDEO: Benátky jsou pod vodou, turisté sedí v zatopené restauraci a v klidu jedí pizzu

Tři čtvrtiny centra města byly pod vodou, Záplavy způsobil silný vítr v kombinaci se vzedmutou hladinou vody. Náměstí sv. Marka bylo na několik hodin uzavřené, protože ani obvyklé dřevěné lávky už nezaručovaly bezpečnou cestu přes náměstí.

Jev známý jako "aqua alta", tedy pravidelné vzedmutí hladiny Jaderského moře, teprve pošesté v historii překročil hranici 150 centimetrů. Během dneška by měla hladina klesnout na 110 centimetrů. Šéf benátského regionu Luca Zaia varoval, že půda už nedokáže vstřebat další vodu.

Ani záplavy ale řadu turistů neodradily. Někteří si obuli gumáky, jiní si sundali boty a vodou se normálně brodili, píše italská verze serveru The Local. Na sociálních sítí se objevila videa, na kterých mají lidé vodu po kolena nebo pod pás. Přesto si v klidu fotí památky a celé město.

Na facebooku se objevilo video z jedné z místních restaurací. Číšníci normálně obsluhují hosty, nosí jím talíře z pizzou. Na nohou ovšem mají vysoké holínky a jejich zákazníci sedí na židlích částečně ponořených ve vodě. I oni mají na nohou gumáky či igelitové návleky.

Tourists and residents in Venice's famous St. Mark's Square wade in nearly waist deep water as the city experienced its worst flooding since 2012. https://t.co/hAIxL1eiis pic.twitter.com/Yvv8fpVbFa