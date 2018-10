Invaze uprchlíků do Španělska: Jejich počet poprvé překonal 10 tisíc za měsíc

— Autor: ČTK

Počet migrantů, kteří ve snaze dostat se ze severní Afriky do Evropy míří do Španělska, stále roste. V říjnu do země na Pyrenejském poloostrově poprvé za posledních pět let přišlo více než 10.000 migrantů za měsíc, informovala dnes v Ženevě Mezinárodní organizace pro migraci (IOM). Do Itálie, která byla ještě donedávna hlavním cílem afrických migrantů, přišlo v říjnu jen kolem tisíce lidí.