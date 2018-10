Poprask v Británii: Africký mladík znásilnil starší ženu. A pak u soudu...

Eritrejec útočil v britském Leedsu. Tam znásilnil ženu ve středních letech, která byla na cestě do práce. Migrant Filmon Teklay zaútočil poblíž hospody nedaleko centra města v pondělí 3. září v 6:15.

Útočník nejprve své oběti hrozil pěstí pěstí a vyhrožoval, že ji zabije. Nakonec ji sexuálně napadl a znásilnil, zaznělo u soudu.

Oběť - žena kolem 50 let, s útočníkem bojovala a křičela o pomoc, nebylo jí to ale nic platné . Teď říká, že má pocit, jako by jí muž po násilného útoku „sebral její život“.

„Stále cítím stres a deprese a trávím většinu času doma, protože se příliš bojím, než abych šla ven. Nikomu nevěřím,“ popsala žena.

„Vidím toho člověka v mysli každý den a po tom, co mi udělal, nemůžu spát. Cítím se špinavě a už se nemám ráda,“ vypověděla také znásilněná žena.

Migrantův obhájce Michael Walsh uvedl, že Teklay „vyjádřil opravdový smutek a cítí výčitky kvůli svému činu". Soudu řekl, že devětadvacetiletý muž, který v době útoku žádal o azyl, uprchl z Eritreje v roce 2015, protože se obával, že bude odveden do armády. Advokáta cituje deník Yorkshire Post .

Obhájce také řekl, že jeho klient cestoval přes Súdán a Libyi předtím, než se dostal do Německa, kde tamní orgány odmítly jeho žádost o azyl. Teklay pak v prosinci přišel do Spojeného království a byl ubytován na náklady daňových poplatníků, zatímco byla zpracovávána jeho žádost o azyl.

Za svůj čin si má migrant odsedět šest let a tři měsíce. Soudce Rodney Jameson dodal, že se případem bude zabývat i ministerstvo vnitra, které by mělo určit, co bude s migrantem, jakmile si trest odpyká. „Ale s ohledem na délku trestu, který jsem musel uložit – a jak rozumím legislativě – to znamená automatickou deportaci,“ dodal soudce.