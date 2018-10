VIDEO: Slovenskem otřásá drastická nehoda. Policie je v šoku z toho, co následovalo

— Autor: -lka / EuroZprávy.cz

Slovenskem se jako blesk šíří video natočené palubní kamerou řidiče, který svým vozem na přechodu srazil a odmrštil šestiletého chlapce. Nehoda je sama o sobě drastická, složky integrovaného záchranného systému ale doslova šokovalo to, co se stalo po ní. Video, které není vhodné pro osoby mladší 18 let a pro slabší povahy, viděly za pouhé tři hodiny od zveřejnění desítky tisíc Slováků.