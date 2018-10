Poplach na britské základně: Stíhačky vzlétly proti ruským bombardérům

Co zapřičinilo havárii Sojuzu? Rusko zveřejnilo závěry vyšetřování

Podobné události jsou v posledních letech poměrně časté. Například 20. září byly britské stíhačky ze Skotska vyslány nad Severní moře kvůli přeletu stroje považovaného za ruské bojové letadlo, napsal server Mirror. Proti hrozícímu narušení britského vzdušného prostoru zasahovalo královské letectvo také letos v lednu a loni v květnu.

"Stíhačky Typhoon dnes byly spěšně vyslány jako preventivní opatření proti potenciálnímu narušení oblasti britského zájmu jedním nebo více neidentifikovanými letouny," uvedl k incidentu mluvčí britského ministerstva obrany. "V žádném okamžiku nebyl britský vzdušný prostor ohrožen," dodal.

Podle webu Mirror se letouny Typhoon z Lossiemouth kolem 11:00 místního času (12:00 SEČ) vydaly do oblasti jižně od souostroví Shetlandy. Ruské ministerstvo obrany údajně předtím potvrdilo, že dva ruské stroje vykonávají let nad Norským mořem, který má zabrat asi deset hodin. "Akce se koná v přísném souladu s mezinárodními pravidly ohledně využívání vzdušného prostoru a bez narušování hranic jiných zemí," uvedlo ministerstvo.

Rusko plánuje od čtvrtka do soboty v mezinárodních vodách západně od Norska testovat raketové systémy. V Norsku, v severním Atlantiku a v Baltském moři se při tom už od minulého čtvrtka koná masivní vojenské cvičení Severoatlantické aliance, které potrvá až do příští středy. Na 10.000 vozidel, 250 letadel a 65 lodí je zapojeno do hypotetického scénáře potlačení invaze "fiktivního agresora", uvedla agentura AP. Moskva, kterou NATO přizvalo k monitorování operace Trident Juncture, označila cvičení v blízkosti svého území za provokativní.