Británii dochází čas. Dohodu o brexitu chce do konce listopadu

"Rád bych se objevil před výborem, až bude dohoda hotová, a očekávám, že by to mohlo být možné 21. listopadu," napsal Raab. Mluvčí britské premiérky ale toto datum nepotvrdil. "Nemohu nic jiného, než opět jako již mnohokrát předtím zopakovat, že smlouvu chceme dokončit co nejdříve to bude možné," řekl pouze na dotaz ohledně Raabova dopisu.

Na zprávu ale zareagovala britská libra. Její kurz k dolaru vzrostl až o jedno procento na 1,2831 USD, než část zisku odevzdala a vrátila se zhruba na 1,28 USD.

Právě na řešení celního režimu na hranici mezi Irskem a Severním Irskem se rozhovory EU s Londýnem zasekly. Shodu nenašli nejvyšší představitelé zemí EU ani na nedávném unijním summitu v Bruselu. Británie má přitom Evropskou unii opustit už za pět měsíců a o brexitové dohodě jedná už více než rok.