Další nařízení z Bruselu? EU tlačí státy k zavedení digitální daně

— Autor: ČTK

Rakouské předsednictví EU se prostřednictvím kompromisního návrhu bude snažit přimět členské státy ke schválení sporné digitální daně. Plánovaný poplatek ve výši tří procent z tržeb koncernů typu Facebooku, Googlu a Amazonu by nově měl být vybírán jen do určitého data. Vyplývá to z dokumentu, do něhož měla možnost nahlédnout agentura Reuters. Poplatek byl od počátku zamýšlen jako přechodné řešení stavu, kdy velké digitální koncerny daní své globální zisky v zemích s nejnižší daňovou sazbou.