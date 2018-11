Tektonický posun v EU? Odchodu "chromé kachny" Merkelové by mohl využít Macron

Vědci zjistili, že se ohledně Země pořádně spletli. To, co jsme se učili ve škole, není pravda

"Je to proces, který se dal čekat. Dříve nebo později k tomu muselo dojít," míní politolog Bernard Steunenberg z univerzity v nizozemském Haagu. Merkelová podle něj i poté, co se rozhodla neucházet se v prosinci znovu o vedení CDU, zůstává dalších několik let německou kancléřkou a tedy i klíčovou politickou figurou na evropské scéně. "Její možnosti na evropské politické scéně už jsou omezené delší dobu, a to dlouhodobou nestabilitou její současné vlády," připomíná Steunenberg.

Je však podle něj třeba podívat se také do dalších zemí: Británie možná směřuje k tvrdému brexitu, ve Francii má potíže prezident Emmanuel Macron, který u mnoha svých evropských plánů spoléhá na podporu Německa. "Oslabení Merkelové možná znamená větší roli pro ostatní, ale rozhodně ne konec role Německa a německého vlivu v Evropě," poznamenal nizozemský politolog.

Podle českého europoslance z ODS Jana Zahradila je stávající dění v Berlíně "tektonickým posunem v německé a potažmo evropské politické krajině", kdy se dlouhou dobu výrazné politické síly ocitají v krizi. Je podle něj zřejmé, že kancléřčina pozice je nyní oslabená a stává se z ní v politickém smyslu "chromá kachna".

Když oznámila svůj odchod, začnou se totiž politici orientovat jiným směrem. "Myslím, že toho nejvíc bude chtít využít pan Macron, který se bude chtít stylizovat do nové, budoucí tváře Evropské unie. Zda se mu to podaří, to je jiná otázka," podotkl Zahradil s poukazem na květnové eurovolby, které ukážou reálnou míru jeho podpory.

Podle něho je otevřené, jak dalece se Merkelové podaří ovlivnit prosincový výběr nástupce v čele německých křesťanských demokratů. Její odchod z čela CDU a osobnost nového stranického šéfa může mít podle Zahradila vliv i na dění v europarlamentu, až občané zemí bloku zvolí nové europoslance.

"CDU je osou Evropské lidové strany (EPP) a pokud bude v krizi, bude to krize i pro EPP," dodal. Podobný vývoj může podle něj oslabit i pozici Němce Manfreda Webera, který se chce příští týden v Helsinkách ucházet o post vedoucího kandidáta EPP v eurovolbách, a tedy i možného budoucího šéfa Evropské komise.

Julian Rappold z bruselského Centra evropských politik (EPC) připomněl, že Merkelová je z nynějších členů Evropské rady nejdéle sloužící šéfkou vlády. "Má dobré znalosti toho, jak summit funguje, často jsou oceňovány její vyjednávací schopnosti. Vlastně také dává EU jakýsi pocit stability," připomněl. Zároveň je ale podle něj pravděpodobné, že při klidném předání moci v Berlíně se postoj Německa vůči EU nijak dramaticky nezmění. "A v nejbližší době nebudou nejspíš ani žádné zásadní změny v německém přístupu ke klíčovým unijním otázkám," podotkl.

Podle Rappolda bude ale zajímavé sledovat, jak rozhodnutí Merkelové ovlivní květnové výsledky CDU v eurovolbách či v dalších hlasováních. "Zda to přinese vyšší podporu, zda voliči ocení možný posun strany víc doprava," podotkl politolog. Jestli po eurovolbách CDU uspěje a dostane Manfreda Wernera do čela Evropské komise se podle něj nyní nedá odhadnout vzhledem ke komplexnosti budoucích vyjednávání.