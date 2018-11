Cestování časem je reálné? Byla jsem v roce 6000 a mám důkaz. Svět v budoucnu bude úplně jiný, tvrdí žena

Žena, která o sobě říká, že cestovala časem, tvrdí, že se vrátila z roku 6000 a že si s sebou z té doby přinesla zvláštní věci, které její tvrzení dokážou.

Babička, která se představila jako Chloe z Finska například tvrdí, že se v roce 4529 na Zemi opět objeví dinosauři, kteří budou žít v zoologických zahradách, protože se lidé budou domnívat, že „nejsou tak nebezpeční“. Dokonce prý později budou žít na místech jako džungle nebo jako na safari, ale pak v těchto oblastech vyhubí všechna zvířata i lidi.

Žena také přiznává, že byla ohledně cestování v čase velmi skeptická, přesto ale souhlasila – to se stalo 3. října 1966. Sedla si prý na křeslo, kde měla připevněné ruce i nohy. Pak jí prý na hlavu dali kovovou trubku. „Tělem mi procházel elektrický proud, pak jsem ztratila vědomí,“ řekla pro Apex TV Chloe.

„Když jsem otevřela oči, byla jsem uprostřed ulice, cestovala jsem do roku 6000. Země byla úplně zelená, byly na ní stromy a květiny, za stromy byly mrakodrapy. Jedna z nejzajímavějších skutečností byla, že rostliny nebyly podobné těm, které jsme pěstovali - to kvůli genetickému inženýrství,“ tvrdí údajná cestovatelka v čase.

„Také jsem chtěla říci, že tam byla spousta zvířat. Když jsem se procházela, viděla jsem kočky a lišky, viděla jsem hady a plazi,“ popisuje žena. Chloe tvrdí, že nemohla odolat, a jednu velice „krásnou rostlinu" z mrakodrapu vzala a vložila jsi ji do kapsy. „Byla tak hezká, že jsem neodolala a vzala ji,“ říká.

Pak vytáhla předmět z bílého plastového nosiče a ukázala ho na kamerou, tvrdí, že je to starověká rostlina nazvaná roklorulo, která byla v roce 6000 oživena. „Můžete říct, že jste někdy narazili na takovou rostlinu?" zeptala se a dodala, že to bylo „jídlo pro dinosaury před miliony lety".

Chloe tvrdí, že cestovala časem. jako důkaz ukázala rostlinu, kterou si přinesla z budoucnosti | foto: YouTube

Rostlina je podle ní jasný důkaz, že v čase opravdu cestovala a že to není klam. Popsala také mrakodrapy, které jsou prý vyrobeny z „neobvyklého kovového materiálu" obklopeného rostlinami. „Všude byl elektrický proud," dodává, „Nebyl tu žádný plyn, žádný benzin a takové věci, které by znečistily životní prostředí. Za 2300 let nebudou profese jako policista, protože lidem bude při narození dán čip do oka. Takže v případě zločinu by byl člověk okamžitě během několika vteřin odhalen," říká žena.

Chloe dále říká, jak viděla „neznámá stvoření", která se koupala v jezeře. Byli prý jako lidé". Později si uvědomila, že to byli „neandertálci“. Dodala také, že jediný člověk, se kterým mluvila s svém zážitku, je její vnuk. Teď se prý poprvé rozhodla promluvit veřejně.

Prozradila také, že ke své zkušenosti přišla ve Finské národní vědecké laboratoři, kde pracovala jako ekonomka. Dodala, že lidé takto mohli cestovat jen do budoucnosti a ne do minulosti.