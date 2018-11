Až 2,4 milionu Němců chce více pracovat, v průměru o 11 hodin

Přes milion jejich spoluobčanů by zase rádo mělo více volného času. Vyplynulo to ze zveřejněných údajů německého statistického úřadu.

Mnozí z těch, kteří by chtěli více pracovat, jsou osoby zaměstnané na částečný pracovní úvazek, s vysokým podílem žen. Během ankety provedené mezi zaměstnanci ve věku 15 až 74 let vyšlo najevo, že tito lidé spojují větší počet odpracovaných hodin s vyšším výdělkem a naopak.

Pokud by do ankety byli zahrnuti i nezaměstnaní, důchodci a takzvané "skryté rezervy" zvýšil by se počet těch, kteří touží více pracovat, dokonce na 5,1 milionu, zjistil statistický úřad v červenci. Ve srovnání s rokem 2016 je jich o téměř sedm procent méně, díky hospodářskému boomu si totiž mnoho lidí mohlo práci najít.

Zhruba 1,4 milionu obyvatel Německa, kteří pracují, by měly rády více volného času. V průměru o 10,08 hodiny týdně, přičemž nyní prací tráví průměrně 41,8 hodiny týdně. Jejich počet se meziročně výrazně zvýšil - narostl o 20 procent. Podle norimberského Ústavu pro výzkum pracovního trhu (IAB) jsou mezi nimi převážně vysoce kvalifikovaní vedoucí pracovníci.

Češi v průměru stráví v práci zhruba o 14 procent víc času než Němci. Vyplývá to z analýzy ekonoma Aleše Michla pro společnost Anect. České mzdy jsou přesto ve srovnání s německými třetinové. Ve druhém čtvrtletí letošního roku si Češi v průměru vydělali necelých 32.000 Kč hrubého, Němci v přepočtu asi 95.500 Kč hrubého. Méně hodin v kanceláři a flexibilnější pracovní úvazky žádají často čeští absolventi.