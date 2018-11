Vykutálená uprchlická rodina: Desítky těžce zbrojených policistů si došly pro sedm Syřanů

Šokující zpověď ženy, která navštívila uprchlický tábor. Co tam viděla?

Nejnovější průzkum: ODS posiluje,další ale nemají vstup do Sněmovny jistý

Desítky příslušníků policie, někteří z nich těžce ozbrojení, migranty doslova přepadly. K akci došlo v úterý a ozbrojenci při ní zatkly sedm členů velké rodiny včetně pěti dětí, nejstaršímu bylo kolem dvaceti. Jedno z dětí mělo 12 let, to ale zatčeno nebylo. Uvedl to deník France Bleu s odkazem na zdroje blízké vyšetřování.

Lidé ze sousedství tvrdí, že rodina syrských uprchlíků byla velmi klidná a držela pohromadě, nikdo si ale nevšiml, že by vykazovala známky radikalizace.

Zdroje tvrdí, že razie nebyla uskutečněna na základě aktivního vyšetřování týkajícího se terorismu, ale spíše vycházela z videí, která byla publikována on-line. Na nich členové rodiny údajně slibovali oddanost teroristické skupině. Deník také uvádí, že se nejednalo o akci, která by měla za cíl překazit nějaký teroristický útok.

Není úplně jasné, kolik zadržených rodinných příslušníků mělo s videozáznamy co do činění. Případ byl předán francouzskému Generálnímu ředitelství pro vnitřní bezpečnost (DGSI), který má případ přezkoumat. Měl by zejména určit totožnost osob, která na videích vystupují.