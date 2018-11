Bavorsko m,á novou vládu: CSU a Svobodní voliči se dohodli

Šokující zpověď ženy, která navštívila uprchlický tábor. Co tam viděla?



"Máme to za sebou," oznámil Söder na závěr dnešních jednání. "Dosáhli jsme průlomu," potvrdil také Aiwanger.

Podrobnosti k prioritám nové koalice ani k rozdělení rezortů politici nesdělili. Bližší informace by měli oznámit poté, co v neděli odpoledne informují o jednání a jeho výsledku předsednictva svých stran, která by měla vznik koalice schválit.

Koaliční smlouvu chtějí CSU a Svobodní voliči podepsat v pondělí, kdy se také sejde na ustavujícím zasedání bavorský sněm. V úterý by měl zemský parlament zvolit staronovým premiérem Markuse Södera.

V Bavorsku tradičně dominantní CSU v říjnových zemských volbách značně oslabila. Získala jen 37,2 procenta hlasů. V roce 2013 ji přitom podpořilo 47,7 procenta hlasujících. Po pěti letech jednobarevné vlády si tak strana musela hledat koaličního partnera.