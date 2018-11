Počasí dál pustoší Itálii: Prudký vítr a déšť si od pondělí vyžádaly už 19 mrtvých

Poslední obětí se stala 60letá žena, kterou na jihozápadě italského ostrova Sardinie dnes odpoledne zabil blesk, když se navzdory špatnému počasí vydala s manželem na výlet do přírody.

"V benátských horách to vypadá jako po zemětřesení, tisíce hektarů lesa leží na zemi, jako by tam přejela obrovská motorová pila," uvedl guvernér benátského regionu Luca Zaia. Bez elektřiny se zatím v této oblasti musí podle něj obejít 160.000 uživatelů.

Vítr za několik hodin vyvrátil tolik stromů, kolik by dřevorubci vytěžili za tři roky, uvedl zpravodajský server BBC. Některé vesnice v Dolomitech jsou kvůli sesuvům půdy a poničeným silnicím odříznuté od okolního světa.

Drone footage shows the extent of the destruction in Italy from severe weather. Hundreds of thousands of tress were knocked down and 60,000 people lost electricity. pic.twitter.com/o8LMoPUc3O