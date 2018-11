Brexit bez irské pojistky? Mayová se proti spekulacím ohradila, Brusel mlčí

Šokující zpověď ženy, která navštívila uprchlický tábor. Co tam viděla?

Německé ministerstvo si to rozmyslelo. Šéf rozvědky Maassen bude propuštěn

Medvěda na Zlínsku se nedaří polapit. Do hor zřejmě vyrazí specialista na lov

EU považuje otázku irských hranic za klíčovou, proto chce v brexitové dohodě zajistit volný pohraniční režim. V rámci pojistky dosud navrhovala, aby Severní Irsko setrvalo v celní unii s EU, zatímco zbytek Spojeného království by součástí společného celního prostoru nebyl. Toto řešení se ale nelíbí Londýnu, neboť by to znamenalo celní rozdělení země.

Reuters již v pátek informoval, že EU nově navrhla pojistku rozšířit na celou Británii, což by Londýnu dalo prostor k dojednání obchodních pravidel. Podle The Sunday Times se zachování celní unie s Británií stane součástí brexitové dohody. V dohodě bude i klauzule o vystoupení z celní unie, což by britské premiérce Therese Mayové poskytlo argumenty, aby mohla přesvědčit odpůrce v řadách své Konzervativní strany.

Spekuluje se, že někteří ministři, například ministr pro brexit Dominic Raab, by bez časového omezení setrvání Británie v celní unii rezignovali.

Kabinet Mayové se podle zmíněného britského deníku v úterý sejde, aby o plánu jednal. Premiérka věří, že do pátku se podaří učinit v brexitových jednáních dostatečný pokrok na to, aby EU mohla svolat mimořádný summit. The Sunday Times rovněž uvedl, že přípravy dohody jsou mnohem dál, než je dosud známo.

"Je to všechno spekulace," uvedl v komentáři úřad Mayové. Dodal, že premiérka se jasně vyjádřila, když řekla, že jednání postupují dobrým směrem a že je prozatím hotovo 95 procent dohody mezi EU a Británií.

Mluvčí Evropské komise se na dotaz agentury DPA k článku The Sunday Times odmítl vyjádřit.

Náměstek britského ministra vnitra pro místní samosprávu a bývalý náměstek pro Severní Irsko James Brokenshire dnes v rozhovoru s BBC řekl, že otázku budoucí podoby irské hranice se stále nepodařilo zcela vyřešit. Zajištění toho, aby nebyl režim na hranici přísný, je podle něj "nadále ve středu zájmu při jednáních o dohodě".

Unijní diplomaté, které dnes oslovil Reuters vyjádřili pochybnosti, zda se podaří uzavřít dohodu o brexitu včas, aby se jí mohl zabývat mimořádný summit EU, na který je vyhrazen termín 17. a 18. listopadu. Někteří z oslovených diplomatů se domnívají, že by se nakonec mohla vrcholná schůzka uskutečnit o týden později.