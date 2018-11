Brexitová dohoda umožní celé Británii zůstat v celní unii? Mayová se proti spekulacím ohradila

Šokující zpověď ženy, která navštívila uprchlický tábor. Co tam viděla?

EU považuje otázku irských hranic za klíčovou, proto chce v brexitové dohodě zajistit volný pohraniční režim. V rámci pojistky dosud navrhovala, aby Severní Irsko setrvalo v celní unii s EU, zatímco zbytek Spojeného království by součástí společného celního prostoru nebyl. Toto řešení se ale nelíbí Londýnu, neboť by to znamenalo celní rozdělení země.

Reuters již v pátek informoval o tom, že EU nově navrhla pojistku rozšířit na celé Británie, což by Londýnu uvolnilo prostor pro dojednání obchodních pravidel. Podle The Sunday Times se zachování celní unie s Británií stane součástí brexitové dohody. V dohodě bude také klauzule o vystoupení z celní unie, což by britské premiérce Therese Mayové poskytlo argumenty, aby mohla přesvědčit odpůrce v řadách své Konzervativní strany.

Spekuluje se, že někteří ministři, jako je například ministr pro brexit Dominic Raab, by bez časového omezení britského setrvání v celní unii rezignovali.

Kabinet Mayové se podle zmíněného britského deníku v úterý sejde, aby o plánu jednal. Premiérka věří, že do pátku se podaří učinit dostatečný pokrok v brexitových jednáních, aby EU mohla svolat mimořádný summit. The Sunday Times dále uvedl, že přípravy dohody jsou mnohem dál, než je dosud známo.

"Je to všechno spekulace," uvedl v komentáři úřad Mayové. Ten dodal, že premiérka se jasně vyjádřila, když řekla, že jednání postupují dobrým směrem a že je prozatím hotovo 95 procent dohody mezi EU a Británií.