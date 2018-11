Macron dostává na frak. Le Penová ho před eurovolbami válcuje, ukázal průzkum

Šokující zpověď ženy, která navštívila uprchlický tábor. Co tam viděla?

Macronovo hnutí v sondáži pro unijní volby v květnu 2018 získalo podporu 19 procent dotazovaných Francouzů, zatímco Le Penové by dalo hlas 21 procent respondentů. Pro srovnání, v posledním průzkumu Ifop z konce srpna vedla LREM s 20 procenty nad RN, která ztrácela na Macronovu stranu tři procentní body.

Krajně pravicové strany, ke kterým Reuters vedle RN zařadil i gaullistickou stranu Vzhůru, republiko (DLR) Nicolase Dupont-Aignana (sedm procent) a strany Floriana Philippota a Francoise Asselineaua (obě po jednom procentu) volající po odchodu z EU, by dohromady získaly 30 procent hlasů. Na konci srpna to bylo 25 procent.

Průzkumu, který Ifop proved 30. a 31. října, se zúčastnilo tisíc Francouzů. Institu respondentům pokládal otázku, koho by do Evropského parlamentu volili, pokud by se hlasovalo již nyní.