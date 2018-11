Začínají oslavy konce 1. světové války. Macron a Steinmeier zašli na koncert

Šokující zpověď ženy, která navštívila uprchlický tábor. Co tam viděla?

Na program koncertu francouzsko-německého přátelství se dostala díla Němce Ludwiga van Beethovena a Francouze Claudea Debussyho.

Stejně jako výběr skladeb, ani výběr místa konání hudební akce nebyl náhodný. Alsasko, jehož je Štrasburk metropolí, bylo spolu s Lotrinskem stovky let jablkem sváru mezi Němci a Francouzi. Po první světové válce region Německá říše musela postoupit Francii.

zdroj: YouTube

Dnešním setkáním s německým prezidentem Macron zahájil týden oslav výročí sta let od konce první světové války. Během následujících dní hlava francouzského státu navštíví regiony na východě a severu země, které válka z let 1914 až 1918 postihla nejvíce. Zavítá například do Verdunu či Remeše. V určitých dnech se k němu připojí další státníci. Například s britskou premiérkou Theresou Mayovou se sejde v místech, kde bok po boku Francouzi a Britové bojovali v bitvě na Sommě.

Vyvrcholení oslav Elysejský palác naplánoval na neděli 11. listopadu, kdy uplyne přesně 100 let od podpisu příměří. Do Paříže u té příležitosti přijede šest desítek státníků včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa, ruského prezidenta Vladimira Putina či německé kancléřky Angely Merkelové. Za Česko se ceremonie zúčastní premiér Andrej Babiš.

S Merkelovou se setká Macron již v sobotu v severofrancouzském Compiegne, poblíž kterého 11. listopadu 1918 podepsali francouzský maršál Ferdinand Foch a německý státní tajemník Matthias Erzberger v železničním voze příměří, které ukončilo boje první světové války. Podle diplomata citovaného agenturou DPA je na místě připravena "krátká a důstojná ceremonie".