V CDU houstne atmosféra. O předsednictví po Merkelové má zájem nejméně 12 lidí

Skutečné šance stanout v čele CDU mají podle německých médií tři nejznámější uchazeči: 56letá generální tajemnice strany a bývalá sárská premiérka Annegret Krampová-Karrenbauerová, 38letý ministr zdravotnictví Jens Spahn a 62letý bývalý předseda parlamentní frakce CDU/CSU Friedrich Merz.

Podle dnes zveřejněného průzkumu agentury Emnid pro list Bild am Sonntag má největší podporu v CDU Merz, kterého by podpořilo 44 procent straníků, na druhém místě skončila s 39 procenty Krampová-Karrenbauerová. Spahnovi by nyní svůj hlas dalo jen devět procent dotázaných členů konzervativní strany.

Mimo tyto tři politiky se chce o nástupnictví Merkelové v čele strany ucházet i 61letý právník Matthias Herdegen, stejně starý podnikatel Andreas Ritzenhoff nebo 26letý student práv Jan-Philipp Knoop. Kdo jsou další kandidáti, zatím není jasné.

Výsledky svého jednání by mělo předsednictvo CDU oznámit na pondělní tiskové konferenci.

Merkelová konec v čele CDU oznámila poté, co její strana a sesterská bavorská CSU oslabily v říjnu ve volbách ve spolkových zemích Hesensko a Bavorsko. Zároveň zdůraznila, že hodlá až do roku 2021 zůstat ve funkci kancléřky, kterou zastává od roku 2005.

Dvoudenní zasedání předsednictva dnes zahájila také sociální demokracie (SPD), další koaliční strana, která se stejně jako CDU a CSU potýká s odlivem voličů. I ona se má zabývat těžkými ztrátami, které utrpěla ve volbách v Bavorsku a Hesensku. V první ze spolkových zemí získala 9,7 procenta hlasů a skončila až na pátém místě, v druhé 19,8 procenta a skončila těsně třetí. Předkyně strany Andrea Nahlesová bude muset podle DPA odrazit návrhy některých oblastních sdružení, aby byl předčasně svolán volební sjezd.

Ani dnešní průzkum veřejného mínění stranám německé vládní koalice příliš důvodů k optimismu nedává. Podle agentury Forsa by CDU nyní v případě voleb do Spolkového sněmu získala 27 procent hlasů a SPD dokonce jen 13 procent. Loni v září strana kancléřky Merkelové dostala v parlamentních volbách 32,9 procenta, zatímco sociální demokracie skončila na druhém místě s 20,5 procenta. Podle průzkumu agentury Forsa jsou aktuálně druhou nejsilnější stranou s 24 procenty Zelení.