Milník v dějinách Bavorska: Má koaliční vládu, smlouvu podepsali CSU s Svobodní voliči

V největší německé spolkové zemi jsou vládní koalice výjimečnou záležitostí. Od roku 1962 zde až do dnešního dne vznikla jen jediná - ve volebním období 2008 až 2013 vládla CSU v koalici se svobodnými demokraty (FDP). Jinak byla CSU vždy schopná stavět jednobarevné vlády.

V letošních říjnových volbách ale CSU, pro kterou dříve nebyly výjimkou zisky více než 50 procent hlasů, výrazně ztratila. Zisk 37,2 procenta pro ni znamenal nejhorší výsledek za téměř 70 let. Straně vedené celoněmeckým ministrem vnitra Horstem Seehoferem, jehož pozice je ale po volbách velmi nejistá, tak nezbylo než hledat koaličního partnera.

zdroj: YouTube

Velmi rychle ho našla v podobě Svobodných voličů. Uskupení, které hraje významnou roli jen v Bavorsku si ve volbách přišlo na 11,6 procenta hlasů. CSU a FW, které mají v zemském sněmu pohodlnou většinu, ve většině ohledů zastávají velmi podobnou politiku, a tak se na společném programu bez problémů dohodly necelé tři týdny po volbách. Dnes tuto dohodu stvrdili jejich zástupci podpisy.

"Je to historický den, první koalice mezi CSU a Svobodnými voliči," připomněl po podpisu Söder, podle něhož nová vláda učiní Bavorsko ještě silnějším.

Koaliční smlouva, která podle pozorovatelů počítá v zásadě s pokračováním dosavadní politiky CSU, stanoví, že Bavorsko bude i v dalších letech hospodařit bez deficitů a bude pokračovat ve splácení svých dluhů. Do roku 2030 by se jich spolková země sousedící s Českem měla zbavit úplně.

Mezi další priority kabinetu patří vytvoření 42.000 nových míst ve školkách v příštích pěti letech, zaměstnání 5000 nových učitelů a 2500 nových policistů. Zřejmě i v reakci na volební úspěch Zelených, kteří se s Bavorsku se 17,5 procenta stali druhou nejsilnější stranou, klade koalice větší důraz na životní prostředí. Do roku 2050 by se podle ní emise skleníkových plynů měly snížit pod dvě tuny na obyvatele. Strany také počítají s většími investicemi do obnovitelných zdrojů nebo energetické sítě.