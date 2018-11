V centru Marseille se zřítily dvě několikapatrové budovy, sedm lidí se pohřešuje

Mezi pohřešovanými osobami je žena, která si dnes nevyzvedla svou dceru ze školy, a další žena, která "nikdy neopouští svůj dům," uvedl Renaud Muselier, předseda regionální rady oblasti Provence-Alpes-Côte d'Azur. Dodal, že kamery rovněž zaznamenaly dvě další osoby, které se pohybovaly u budov těsně před jejich zřícením. Jejich osud je nejasný, stejně tak i to, zda šlo o další obyvatele zřícených domů.

Two buildings collapse in Marseille, France, injuring at least two people as rubble is spewed into the street and clouds of dust fill the air. https://t.co/cLnXORVVP7 pic.twitter.com/Z365TC1qTk