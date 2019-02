Má Rusko tisíce tun novičoku? Připravme se na chemickou válku, nabádá expert

Nové formy chemického boje

V uplynulých sedmi letech bylo zdokumentováno přes sto případů nasazení chemických zbraní v Sýrii, a to jak ze strany vládních sil, tak ze strany Islámského státu, připomíná odborník. Dodává, že inspektoři OSN z Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) vyzvali k jejich prošetření, čemuž ale brání Rusko.

„Navzdory maximální ruské snaze hrát o čas a uklidit místo (útoku) v Dúmě, dokázala OPCW potvrdit, že šlo o chemický útok,“ pokračuje Bretton-Gordon. Sám se podílel na vyšetřování mnoha útoků v Sýrii, včetně zkoumání obětí a shromažďování důkazů v zasažených oblastech a v roce 2014 zveřejnil výsledky vyšetřování incidentů ve městech Kafr Zita a Telemenes, které jednoznačně prokázaly nasazení chlóru syrským režimem.

Nejenže Sýrie tyto závěry stále odmítá, ale navíc se objevují děsivé zprávy o syrských vojácích používajících ruční granáty se sarinem k zabíjení lidí ukrývajících se v bunkrech a tunelech, uvádí odborník. Konstatuje, že nasazení chemických zbraní na takto nízké úrovni NATO ani USA nikdy neočekávaly a nyní je nutné nalézt způsob, jak s ním bojovat.

Víme, že při útoku v Salisbury byla použita nervově paralytická látka novičok a víme, že podezřelými jsou dva příslušníci ruské vojenské tajné služby, kteří novičok získali od Ruska dva dny před útokem, konstatuje Bretton-Gordon. Pro úplnost dodává, že Rusko jakýkoliv podíl na útoku odmítá.

Novičok byl vyvinut v 70. a 80. letech ruskou vojenskou laboratoří v Šichany, přičemž má být velmi trvanlivý a desetkrát jedovatější než VX, nervový jed použitý k atentátu na Kim Čong-nama, bratra severokorejského vůdce Kim Čong-una, nastiňuje odborník. Poukazuje, že část kontaminovaných budov v Salisbury tak bude muset být rozebrána cihlu po cihle, které budou pohřbeny hluboko v zemi, aby se eliminovalo nebezpečí.

„Zřejmě méně než polovina stojánku na vejce této látky zaměstnala svět na měsíce a výrazně zvýšila napětí mezi Západem a Ruskem. A to neprošlo bez povšimnutí u teroristů a vlků-samotářů,“ varuje bývalý voják. Konstatuje, že pokud by nedávno odeslané výbušniny adresované odpůrcům amerického prezidenta Trumpa obsahovaly nějakou chemickou zbraň, velká část Manhattanu by zřejmě byla stále v izolaci.

Chemický útok loni málem zasáhl další velké město, australské Sydney, když britské a australské bezpečnostní složky překazily plán džihádistů odpálit sirovodíkovou bombu v zaplněném letadle, připomíná odborník. Odkazuje na svůj rozhovor s někdejším expertem teroristické sítě al-Káida na chemické zbraně Aimenem Deanem, v němž tento pozdější agent britské MI6 potvrdil, že nálož byla odvozena z návrhu, který zhotovil v 90. letech v Afghánistánu.

Pokud strčíme hlavu do písku, bude to bolet

Většina zemí NATO věnovala hrozbě chemických zbraní od konce studené války malou pozornost, jelikož si myslely, že problém zmizel, kritizuje Bretton-Gordon. Zdůrazňuje, že to se po Salisbury nepochybně změnilo, protože útok potvrdil podezření, že Rusko sice před rokem 2017 zničilo své přiznané chemické arzenály, ale má nepřiznané zásoby novičoku.

Není pravděpodobné, že Rusko vlastní tisíce tun této látky, ale i tak tato nebezpečná zbraň hromadného ničení vyvolává velké obavy v USA a NATO, protože novičok zřejmě částečně převyšuje schopnosti protichemické obrany Severoatlantické aliance, konstatuje expert. Zdůrazňuje, že v nové studené válce s Ruskem musí být Spojené státy připraveny na nasazení chemických zbraní, jejichž účinky viděl každý v Sýrii a Iráku.

„V případě konfliktu mezi Východem a Západem nyní musíme předpokládat, že chemické zbraně budou použity,“ varuje někdejší voják. Dodává, že k tomu se přidává vážná hrozba nasazení těchto prostředků teroristy, a proto by USA měly začít opět investovat do své protichemické obrany a připravit se na boj v zamořeném prostředí.

Útok v Salisbury označuje odborník za masivní reklamní poutač pro teroristické skupiny ukazující účinnost velmi malého množství chemické zbraně ve městské oblasti, a tak je třeba postavit se výzvě a zajistit ochranu měst, jakými jsou New York, Los Angeles či Orlando. „Jako u ostatních hrozeb: Pokud se připravíme na to, jak jim čelit, zvítězíme. Pokud strčíme hlavu do písku, bude nás to bolet,“ deklaruje Bretton-Gordon.