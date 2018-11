Británii chybí vojáci,.zjednoduší občanům Commonwealthu vstup do své armády

Rozhodnutí zrušit podmínku, že uchazeči o službu v armádě z řad občanů zemí Společenství musejí před podáním žádosti žít v Británii nejméně pět let, ministerstvo učinilo kvůli problémům, jakým v poslední době armáda při náborů rekrutů čelí.

Nedávný audit ukázal, že v britské armádě chybí 8200 vojáků pozemních sil, námořníků a letců. Podle jeho autorů to je nejhorší situace od roku 2010. Ministerstvo obrany nyní doufá, že by zmírněním podmínek pro nábor mohlo ročně britské vojsko posílit až 1350 cizinců ze Společenství.

Členem Společenství (Commonwealthu) je 53 zemí světa, kromě Británie například Kanada, Austrálie, Indie, Pákistán či řada afrických států. V 16 členských zemích je britský panovník zároveň formální hlavou státu.

Na základě dosavadních předpisů mohlo ročně do britské armády vstoupit jen 200 občanů zemí Společenství, kteří nežili v Británii aspoň pět let. Ucházet se mohli navíc jen o některé pozice. Nyní budou všichni Australané, Indové, Kanaďané, Keňané či Fidžijci moci vstoupit do britské armády, aniž by v Británii kdy žili, a zastávat budou moci všechny funkce.

Pozemní vojsko s náborem začne od nového roku, letectvo a námořnictvo okamžitě. Jedinou podmínkou zůstává, že zájemci o službu - vyjma Irů a nepálských Gurkhů, kteří mají zvláštní podmínky - budou muset zároveň s přihláškou do armády požádat i o britské občanství.

Podmínka, aby uchazeč o službu v armádě žil v Británii nejméně pět let, byla poprvé zrušena již v roce 1998, před pěti lety byla ale opět zavedena a nyní tedy znovu zrušena.

Dnes oznámená změna není první reformou, kterou současný ministr obrany Gavin Williams provedl ve snaze bojovat proti nedostatku rekrutů. V říjnu britská armáda oznámila, že poprvé v jejích dějinách se mohou ženy ucházet o všechny pozice, které vojsko nabízí.