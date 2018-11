Slovák Šefčovič socialisty do eurovoleb nepovede, podpoří spolustraníka Timmermanse

"Přeji Fransovi v těchto náročných časech to nejlepší. A jsem zároveň připraven s ním úzce spolupracovat," uvedl podle webu Šefčovič v dopise šéfovi evropských socialistů Sergeji Staniševovi. Podotkl také, že plně chápe význam týmového ducha a společných cílů. Stanišev Šefčovičovo rozhodnutí uvítal.

As diplomat by profession & sportsman by heart, I understand the power of TEAM SPIRIT. To boost @PES_PSE unity & focus all energy on a powerful programme, I support @TimmermansEU. I'll play an active role in the campaign, as it's our combined potential that will make us strong💪! pic.twitter.com/5rx4JAsX9R