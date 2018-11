Číňané se pokouší dostat do Evropy přes Řecko? Atény vyšetřují nákupy nemovitostí přes kreditky

Šokující zpověď ženy, která navštívila uprchlický tábor. Co tam viděla?

Nákupy přes kreditní karty byly provedeny prostřednictvím dvou předních řeckých bank, National Bank of Greece a Eurobank. Sjednala je aténská realitní firma Destiny Investment Group. V nabídce pro zahraniční zájemce byly apartmány a vily v řeckém hlavním městě s cenami od 250.000 eur (téměř 6,5 milionu Kč), což je minimální investice do nemovitostí požadovaná v rámci vízového programu. Za tu cenu může investor mít třípokojový byt s výhledem na Akropoli nebo Egejské moře.

Vysoký úředník centrální banky v rozhovoru s listem FT uvedl, že Číňané použili kreditní karty ve více než 250 transakcích s nemovitostmi. "Potenciálně porušují čínské předpisy o pohybu kapitálu a řecké zákony o vydávání zlatých víz," řekl. Zda došlo k nějakým nezákonným činům, ale určí podle něho až vyšetřování.

Čínská státní karetní společnost China UnionPay vloni výslovně zakázala používání jejích kreditních a debetních karet pro nákup nemovitostí. Tamní analytici podotýkají, že podstatná část čínských zahraničních výdajů oficiálně klasifikovaných jako zahraniční spotřeba jsou vlastně skrytým únikem kapitálu. To se týká i investic do nemovitostí.

Společnost Destiny získala od dvou bank terminály, které lze k nákupu nemovitostí přes kreditní karty použít, a několik jich vyvezla do Pekingu, aby Číňanům tyto transakce usnadnila. Nevidí na tom podle FT nic špatného. Transakce byly legitimní, neboť byly schváleny bankami, které terminály vlastní, a institucemi, které karty vydaly. V září firma tyto transakce na žádost National Bank of Greece zastavila. Čínští zájemci o nemovitost nyní musí složit finanční prostředky v Řecku bankovním převodem do rukou notáře.

Díky zapojení do programu zlatých víz mohou cizinci za investici do nemovitosti získat povolení k pobytu na pět let, které může být po uplynutí této doby prodlouženo. Za letošních prvních devět měsíců ho podle oficiálních údajů získalo více než 9000 občanů z nečlenských zemí EU, z toho polovinu představovali Číňané. Pro porovnání, za celý rok 2017 získalo občanství 6200 lidí.

Zlatá víza byla v Řecku zavedena v roce 2013, za kulminace finanční krize, s cílem zvýšit daňové příjmy a zbrzdit prudký pokles cen nemovitostí. Podobné programy mají i další státy unie, například Španělsko, Kypr a Portugalsko požadují za udělení občanství investici vyšší než 300.000 eur, píše FT.