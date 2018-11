Poplach v Londýně: Policie uzavřela ulice u parlamentu kvůli podezřelému balíčku

Policie dostala upozornění na podezřelý balíček v ulici King Charles Street okolo 17:20 místního času (18:20 SEČ). "Policejní incident v oblasti Whitehall ve Westminsteru je u konce a ulice jsou znovu zpřístupněny. Děkujeme vám za trpělivost," napsal později Scotland Yard na twitteru. Žádné podrobnosti o incidentu či podezřelém balíčku nicméně neuvedl.

Britská policie se snaží být v centru města a kolem vládních budov mnohem ostražitější po útocích a incidentech z poslední doby. Letos v srpnu najel u britského parlamentu do lidí Brit súdánského původu a zranil tři lidi. Britská policie případ vyšetřuje jako teroristický čin.

I'm at Parliament Square. Suspicious package. Whitehall closed. All buildings empty. Westminster station closed too pic.twitter.com/xjLSwwHq5a