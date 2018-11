Bulharsko a Rumunsko by se mělo stát členy Schengenu, žádá europarlament

— Autor: ČTK

Unijní ministři by měli Bulharsko a Rumunsko co nejdříve přijmout do schengenského prostoru, vyzvali dnes europoslanci z výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE). Odmítli rovněž návrh, že k případnému vstupu do Schengenu by mělo dojít ve dvou fázích - nejprve by došlo ke zrušení kontrol na moři a ve vzduchu, následně pak i na pozemní hranici.