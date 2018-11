Britská policie vyšetřuje muže, kteří spálili maketu Grenfell Tower

Muži vyrobili z kartonu a papíru maketu londýnské výškové budovy se sociálními byty. Do oken makety nalepili i malé postavičky. Svůj výrobek následně za bujarého smíchu umístili nad ohniště a nechali shořet. Učinili tak u příležitosti oslav Noci Guye Fawkese, při které si Britové spalováním figurín připomínají protagonistu posledního významného katolického spiknutí v anglické historii. Video vyvolalo na sociálních sítích pobouření. Muži, kteří maketu vytvořili a spálili, se v pondělí pozdě večer sami přihlásili na policii.

Muži ve věku 19,19,46,49,49 a 55 let čelí obvinění z trestného činu narušování veřejného pořádku. Podle serveru Daily Mail byla maketa spálena na oslavě, kterou pořádal devětačtyřicetiletý muž a zároveň otec jednoho z devatenáctiletých mladíků. Na oslavě bylo nejméně deset lidí včetně dvou žen. Příbuzný rodiny, která pořádala oslavu, kde se incident stal, uvedl: "Jsme teď vystaveni takovému nebezpečí. Nechtěli to nechat zajít tak daleko. Nejsou rasisti. Celé to bylo zveličeno.Co udělali, bylo strašné. Nechte je snažit se na to zapomenout".

Bytový dům Grenfell Tower, kde žila úzce spjatá a etnicky různorodá komunita lidí, pohltily plameny 14. června 2017. O život přišlo 72 lidí a šlo tak o nejtragičtější požár bytového domu v Británii od druhé světové války.