EU o rok prodloužila sankce vůči Venezuele

— Autor: ČTK

Členské země Evropské unie dnes o rok prodloužily svá sankční opatření vůči Venezuele. Do 14. listopadu 2019 tak bude dál platit zbrojní embargo a zákaz vývozů zboží a technologií, které by mohly sloužit k vnitřní represi. Cesty do EU má zakázané a evropský majetek zmrazený celkem 18 jednotlivců, kteří jsou ze svých oficiálních funkcí odpovědní za porušování lidských práv a podkopávání demokracie a vlády práva jihoamerické zemi.