Jsme nadřazený národ, chceme vládu vůdce. Průzkum ukázal, jaké nálady panují v Německu

Aktualizováno 12:36 — Autor: ČTK

Více než každý čtvrtý Němec by si otevřeně přál, nebo alespoň přímo neodmítá možnost, aby spolková republika měla vůdce, který by zemi vládl pevnou rukou ku prospěchu všech. Vyplývá to ze studie univerzity V Lipsku o autoritativních sklonech, která byla dnes představena v Berlíně. Zkoumala také nálady Němců vůči přistěhovalcům, Židům nebo Romům.