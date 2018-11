Macron pobouřil Francii: Vychvaloval maršála Pétaina, který kolaboroval s nacisty

Šokující zpověď ženy, která navštívila uprchlický tábor. Co tam viděla?

Maršál (Philippe) Pétain byl velkým vojákem během první světové války, přestože učinil "neblahá rozhodnutí" za druhé světové války, řekl Macron při návštěvě města Charleville-Mézières na severu země během týdenní cesty připomínající někdejší bojiště. Oslavy vyvrcholí 11. listopadu v Paříži.

"Nedělám žádnou zkratku, ani netajím žádnou stránku dějin, ale ty bývají někdy složitější, než by se chtělo věřit," zdůraznil prezident.

Pétain dovedl francouzskou armádu k vítězství v bitvě u Verdunu v roce 1916, ale pokryl se podle AP hanbou a byl odsouzen za své počínání v čele vichystického režimu v neokupované části Francie od roku 1940 do roku 1944. Za zvláště opovrženíhodnou je pokládána spoluvina Pétainova režimu na holokaustu.

Neobvyklé prezidentovo ocenění maršála vyvolalo kritiku Rady židovských institucí ve Francii (Crif). "Šokovalo mě toto Macronovo prohlášení," řekl AP předseda CRIF Francis Kalifat. "Pétain dovolil deportaci 76.000 francouzských Židů do vyhlazovacích táborů. Pétain podepsal protižidovský zákon, který znamenal vyhození Židů z veřejné funkce, škol a nutil je nosit židovskou hvězdu," dodal.

Kalifat pokládá za urážku, že francouzský prezident uctil Pétaina "na stejné úrovni jako ostatní generály." Připustil však, že maršál sehrál klíčovou roli v první světové válce, která mu přinesla přezdívku "Lev od Verdunu".

Také podle opozice si člověk, který vedl antisemitský stát, nezaslouží žádnou poctu. "Philippe Pétain by měl zůstat v odpadkovém koši historie," prohlásil komunistický poslanec Ian Brossat, podle kterého by se prezident neměl pokoušet o maršálovu "rehabilitaci", protože "to je velká politická chyba". Republikánský senátor Alain Houpert zase šéfovi státu doporučil, aby si k poctám vybral raději jinou historickou osobnost, jakou byl například Georges Clémenceau, který jako premiér vedl Francii k válečnému vítězství.

Vládní mluvčí Benjamin Griveaux problém s Macronovým prohlášením bagatelizoval jako "falešný spor" a připomněl výrok někdejšího prezidenta Charlese de Gaulla, který za války vedl Svobodnou Francii bojující proti nacistům a kolaborantům, že Pétain se u Verdunu pokryl slávou, která nebude ani zpochybněna, ani zapomenuta.

"Mou úlohou není chápat, že je to šokující, anebo jak to vidí lidé. Mou úlohou je snažit se vysvětlovat, být pevný ve svém přesvědčení a zpříma čelit našim dějinám," řekl k polemikám sám Macron.