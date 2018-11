Žena si kvůli lékařům prochází peklem. Za vším stojí malá chyba, která má fatálními následky

— Autor: -lka / EuroZprávy.cz

Sedmatřicetiletá Victorie McMahonová z britského Liverpoolu si prochází peklem. Stalo se jí totiž to nejhorší, co může stávajícího či budoucího rodiče potkat. Přišla o dítě. A to vinou lékařů.