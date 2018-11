Muž chtěl zavraždit španělského premiéra Sáncheze, nachystal si pušky i bombu

Šokující zpověď ženy, která navštívila uprchlický tábor. Co tam viděla?

Podle španělských úřadů byl muž vsazen do cely kvůli osnování atentátu na úřední osobu s použitím zbraně, závažným výhrůžkám a ilegálnímu držení zbraní, munice a výbušnin.

Jeho zbrojní arzenál podle úřadů "posiluje věrohodnost hrozeb", které šířil po internetu. Vyšetřování má nyní zjistit, zda byly hrozby skutečné.

Zadržený třiašedesátiletý muž pochází z katalánského města Terrassa. Podle policie jde o zkušeného střelce, který má zbrojní průkaz a pracoval u soukromé bezpečnostní služby.

Ve svém domě měl muž 16 střelných zbraní včetně útočných pušek. Podle médií muž své plány ohlásil mimo jiné na sociálních sítích.

Podezřelý, který v minulosti nebyl trestaný, už byl předveden před soud a nyní sedí ve vyšetřovací vazbě v Terrasse, sdělila DPA mluvčí katalánské justice.

Nynější španělská vláda slíbila, že nechá exhumovat ostatky kontroverzního vůdce, uložené nyní ve velkém mauzoleu v Údolí padlých severozápadně od Madridu.

Spory se nyní vedou o to, kde by měly být nově uloženy. Vláda totiž odmítla přání rodiny, aby byl Franco pohřben v katedrále v centru Madridu, a dokonce uvažuje o přijetí zákona, jenž by zakázal jejich pohřbení na jakémkoli místě otevřeném pro veřejnost.

Exhumace ostatků generála Franka (1892-1975), který stál v čele Španělska do své smrti v roce 1975, byla předmětem dlouholetých debat. Předchozí pravicová vláda se k jejímu provedení ale neměla, ač ji k tomu loni v nezávazné deklaraci vyzval parlament. Mnozí považují za nedůstojné, aby byl Franco pohřben vedle obětí občanské války, kterou v roce 1936 rozpoutal a která za tři roky připravila o život půl milionu lidí.