Muž osnoval atentát na španělského premiéra Sáncheze, prozradil se na WhatsApp

Podle španělských úřadů byl muž vsazen do cely kvůli osnování atentátu na úřední osobu s použitím zbraně, závažným výhrůžkám a ilegálnímu držení zbraní, munice a výbušnin.

Jeho zbrojní arzenál podle úřadů "posiluje věrohodnost hrozeb", které šířil po internetu. V jeho domě se našlo celkem 16 střelných zbraní, od pistolí až po odstřelovací pušku, uvedla agentura AP. Vyšetřování má nyní zjistit, zda byly hrozby skutečné.

No estoy puesta en armas, pero ¿cuántas te permite tener la licencia? Y de qué calibre? Esto no es para atentar contra una sola persona . ¿Cómo y dónde se consigue llegar a tener este arsenal con el sueldo de un segurata? Faltan datos, muchos#PedroSánchez #AN pic.twitter.com/ibR6j7fvCE — La_CarrieWhite ☭🎗️ (@La_CarrieWhite) 8. listopadu 2018

Zadržený třiašedesátiletý muž pochází z katalánského města Terrassa. Podle policie jde o zkušeného střelce, který má zbrojní průkaz a pracoval u soukromé bezpečnostní služby. Zadržen byl na základě tipu od jednoho z uživatelů diskusní aplikace WhatsApp, kde se muž radil o logistice možného útoku. Zástupci krajně pravicové strany Vox, která se razantně staví proti exhumaci Frankových ostatků, tvrdí, že policii zalarmoval jeden z jejích členů, který byl členem diskusního fóra.

"Tato osoba měla jasný záměr a vůli provést zásah proti premiérovi," uvedl dnes mluvčí katalánské vlády Albert Oliva. Podle něj však zadržený muž neměl žádný konkrétní plán. Ve zprávách na aplikaci WhatsApp údajně psal o tom, že je "ochoten obětovat se pro Španělsko". Mluvčí španělské vlády dnes sdělila, že zadržení muže plánujícího útok na premiéra je "ojedinělým incidentem". "Každá vláda už takovéto případy zažila," řekla Isabel Celaáová.

Podezřelý, který v minulosti nebyl trestaný, už byl předveden před soud a nyní sedí ve vyšetřovací vazbě v Terrasse, sdělila DPA mluvčí katalánské justice.

Nynější španělská vláda slíbila, že nechá exhumovat ostatky kontroverzního vůdce, uložené nyní ve velkém mauzoleu v Údolí padlých severozápadně od Madridu. Spory se nyní vedou o to, kde by měly být nově uloženy. Vláda totiž odmítla přání rodiny, aby byl Franco pohřben v katedrále v centru Madridu, a dokonce uvažuje o změně zákona, díky níž by bylo možné zakázat pohřbení ostatků na jakémkoli místě otevřeném pro veřejnost.

Exhumace ostatků generála Franka (1892-1975), který stál v čele Španělska do své smrti v roce 1975, byla předmětem dlouholetých debat. Předchozí pravicová vláda se k jejímu provedení ale neměla, ač ji k tomu loni v nezávazné deklaraci vyzval parlament. Mnozí považují za nedůstojné, aby byl Franco pohřben vedle obětí občanské války, kterou v roce 1936 rozpoutal a která za tři roky připravila o život půl milionu lidí.