Weber triumfoval na kongresu. Lidovou stranu povede do eurovoleb, slibuje lepší EU

EPP, kterou v červenci 1976 vytvořily křesťanskodemokratické strany, je největší evropskou politickou stranou; z Česka jsou v ní zastoupeny Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová (KDU-ČSL) a TOP 09.

Dnešní rozhodnutí kongresu znamená, že pokud v květnových volbách EPP znovu zvítězí, navrhne Webera na post předsedy Evropské komise. Ve této funkci příští rok skončí Lucemburčan Jean-Claude Juncker, který rovněž vzešel z EPP.

I am from a small town in lower Bavaria, like many other villages and towns in Europe. Here and everywhere else people are asking us to bring Europe back home. Watch my video for #EPPHelsinki here! #StrongerTogether #BetterEurope pic.twitter.com/0tCKIBvcFF