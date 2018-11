Migrační pakt? Koordinace V4 není nutná, řekl Petříček. V Polsku řešil i americké vojáky

"Nevyžaduje to koordinaci ve V4, každá země se svobodně rozhoduje, co se týká přistoupení k mezinárodním dohodám," řekl Czaputowicz. Připomněl ale, že polská vláda migrační pakt odmítá, protože v něm vidí slabiny, a že podobně o úmluvě smýšlejí i další země v regionu.

Česká vláda zaujme konečný postoj k paktu příští týden, Petříček i premiér Andrej Babiš ale už dali najevo, že stanovisko bude odmítavé. Podle ministra zahraničí ale Praha i přesto chce být při řešení migrace aktivní.

"Budeme hledat cesty, jak posílit spolupráci s podobně smýšlejícími zeměmi, abychom mohli migraci lépe řešit," řekl. Česko podle něj má zájem o společné evropské řešení a zejména o větší nasazení v zemích, odkud migranti odcházejí.

It is very important that the excellent Czech-Polish relations are not limited to the highest political level, but also direct cross-border cooperation at the level of regions, towns and municipalities is well developed. 🇨🇿🇵🇱 pic.twitter.com/J6AzOj83He