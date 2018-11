"Nic pro korektní blekotání." Ve Vratislavi budou pochodovat nacionalisté, soud zrušil zákaz

Polsko bude v neděli 11. listopadu slavit 100 let od opětovného získání nezávislosti. Ulicemi Vratislavi má při této příležitosti projít pochod, který organizuje Piotr Rybak, odsouzený svého času za spálení loutky Žida, a bývalého kněze Jacka Miendlara, známého antisemitskými výroky, poznamenala televize TVN 24 na svém webu.

Očekává se účast až 10.000 lidí, organizátoři slibovali, že pochod uspořádají i přes případný zákaz. "Žádný nepřítel Poláků nám nebude diktovat! Na vratislavském pochodu není místo pro politicky korektní blekotání," napsal Miendlar na twitteru.

I co lewaki, głupio wam?

Jak gardzicie Polską i nie chcecie świętować 11.11, to tego dnia pochowajcie się w swoich norach. We Wrocławiu startujemy o 17 spod Dworca PKP.

Nikt i nic nas nie zatrzyma! pic.twitter.com/Q9vqGbKUJs