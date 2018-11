Brexitová dohoda bude zveřejněna v úterý, píše The Times. Ministr ale hovoří jinak

Evropská komise má velvyslance 27 zemí unie o nejnovějším vývoji jednání informovat v pátek, schůzka byla odložena z původního termínu ve středu. V pondělí bude brexit tématem jednání ministrů odpovědných za evropskou problematiku.

"Podle jednoho návrhu harmonogramu, o kterém se dnes ve Whitehallu (britské vládě) jednalo, bude kabinet (o dohodě) asi jednat v pondělí," uvedl podle agentury Reuters novinář Sam Coates.

"Before referendum we were the fastest growing economy in the world, now we are the slowest in the G7". #EU #Brexit #PeoplesVote #FinalSay pic.twitter.com/dhXlyZHH32