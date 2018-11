Uprchlíci opět berou útokem Řecko. Po souši z Turecka jich proudí stále víc

Superpotraviny nejsou tak super? Je to čistý jed, tvrdí profesorka z Harvardu

Od začátku letošního roku dorazilo do Řecka pozemní cestou skoro 18.000 migrantů, dalších 28.100 běženců připlulo od ledna do Řecka z Turecka přes Egejské moře.

zdroj: YouTube

V Řecku je nyní asi 65.000 migrantů, z toho téměř 20.000 jich pobývá v přeplněných táborech na řeckých ostrovech, kde počty běženců několikrát převyšují ubytovací kapacitu. Podmínky v těchto zařízeních, která tvoří často jen stany, dlouhodobě kritizují organizace pro lidská práva i OSN.

Příliv migrantů z Blízkého východu a z Asie do Řecka byl v posledních letech nejvyšší v roce 2015, kdy podle UNHCR dorazilo do Řecka asi milion běženců. Většina z nich ale tehdy ještě pokračovala dál do Evropy. Na jaře 2016 ale evropské země hranice uzavřely a migranti se v Řecku začali hromadit.