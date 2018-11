Charanzová se stala místopředsedkyní evropské strany ALDE

Šokující zpověď ženy, která navštívila uprchlický tábor. Co tam viděla?

"Dohodli se na spolupráci před květnovými evropskými volbami i po nich," uvedla Plívová. Na rozdíl od evropských lidovců, kteří tento týden vybírali kandidáta do souboje o post příštího předsedy Evropské komise, ALDE na madridském sjezdu společného volebního lídra nevybírá.

„Evropské strany sdružené v ALDE spojuje zejména vize moderní liberální společnosti. To je i má představa o budoucnosti celé Evropské unie. V myšlenku společné unie silně věřím, proto jsem přesvědčena, že ji nesmíme oslabovat tím, že se bude vzdalovat lidem," uvedla nová místopředsedkyně ALDE Dita Charanzová. "Není nutné mít na řešení každého problému jednu šablonu z Bruselu, řešme společně jen to, co je nezbytně nutné. Jako je například otázka naší bezpečnosti," dodala.

Evropská unie by podle české europoslankyně měla mít zejména fungující jednotný trh, který nebude klást překážky byznysu a bude naopak zlepšovat život občanů. "Jen silná EU nás dokáže ochránit v globálních obchodních válkách, zajistí prosperitu i pracovní místa," doplnila Charanzová s tím, že je třeba, aby existovala Evropská unie, která bude silným hráčem na globálním trhu, ne "unie, která se sama zaplétá do sítí přehnané byrokracie".

Kongres evropských liberálů probíhá již od čtvrtka a účastní se ho více než tisícovka delegátů ze všech zemí Evropy. ALDE sdružuje víc než 60 politických stran z celé Evropy, mezi nimi právě také hnutí ANO. Straně předsedá nizozemský europoslanec Hans van Baalen, předsedou frakce ALDE v Evropském parlamentu je pak Guy Verhofstadt.