Babiš v Paříži navrhne, aby se věnovaly peníze ze zbrojení na chudé

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

"Když si vezmeme tu obrovskou částku, kterou dáváme na zbrojení, to je 1750 miliard dolarů (40 bilionů korun), to je třicetkrát český rozpočet. To je obrovská částka, člověk se musí zamyslet, proč vlastně zbrojíme tolik, kdo je ten nepřítel," prohlásil Babiš. Domnívá se, že mírové fórum by k tomu mohlo být dobrou příležitostí. "Já určitě v tom panelu, kde budu vystupovat, o tom budu mluvit," poznamenal.

Babiš rovněž zmínil závazky v Severoatlantické alianci, které Česko má. V tomto případě by podle něj bylo dobře, kdyby se na výdajích na zbrojení domluvily členské státy Rady bezpečnosti OSN. "Že by aspoň tu půlku z těch peněz, řekněme tisíc miliard dolarů (23 bilionů korun), nedaly raději pro lidi, kteří žijí v chudobě, kteří nežijí tak době jako my v Evropě a kteří potom samozřejmě migrují za lepším životem," dodal.

Možnost debatovat o významu míru pro rozvoj světa měli světoví státníci již dnes na slavnostní večeři v Elysejském paláci, kterou hostí francouzský prezident Emmanuel Macron.