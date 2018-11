Mladý Afričan pobouřil Itálii: Chtěl znásilnit ředitelku centra pro uprchlíky, Salvini zuří

Podle zpráv italských médií se nigerijský žadatel o azyl minulý pátek pokoušel znásilnit ředitelku přijímacího centra pro uprchlíky v italském městě Bressanone.

Muže však při činu vyrušili příslušníci italské bezpečnostní složky známé jako karabiniéři. Ti podle agentury reagovali na upozornění přímo z uvítacího centra,

Mladý žadatel o azyl se údajně nejprve zatčení bránil, ale nakonec byl zadržen a obviněn nejen ze sexuálního útoku a pokusu o znásilnění, ale i z napadení příslušníků bezpečnostních složek. Nyní ve vězení čeká na rozhodnutí soudce.

Jeho slyšení je naplánováno na dnešek, soud by měl posoudit, zda je Nigerijec vinen, nebo ne. Pokud bude odsouzen, bude zřejmě podle nové vyhlášky o bezpečnosti zároveň ihned zamítnuta jeho žádost o azyl a mladíka bude čekat okamžité vyhoštění ze země.

Italský ministr vnitra Matteo Salvini využil tohoto případu k tomu, aby zdůraznil význam nového nařízení, pod kterým je osobně podepsán a která nese jeho jméno. „Nyní, díky vyhlášce Salvini, je v takovém případě možné vyhoštění," uvedl Salvini.

Un “richiedente asilo” nigeriano di 19 anni, pregiudicato, è stato arrestato per aver violentato venerdí sera a Bressanone (Bolzano) la responsabile del centro che lo ospitava.

SCHIFOSO! Ora grazie al #DecretoSalvini per un caso come questo c’è l’ESPULSIONE!