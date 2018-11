Brusel drží Mayovou pod krkem? Jednání o brexitu narazila na další překážky

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

Britská vláda měla podle některých médií návrh dohody o vystoupení projednávat dnes na mimořádné schůzi. Web Independent ale v neděli večer napsal, že Mayová musela zasedání odložit, když "důrazný odpor v její vládě i v Bruselu" začal ohrožovat výsledek celého snažení.

Pozornost se tak přesouvá na pravidelnou schůzi vlády, která je na programu v úterý. Independent s odvoláním na nejmenovaný vládní zdroj varuje, že ani poté by obrysy dohody s EU nemusely být ujednané, což by dále snižovalo šance na uspořádání mimořádného unijního summitu pro její schválení. Mluvčí premiérky Mayové dnes uvedl, že kabinet bude o brexitu debatovat, až když vyjednávání v Bruselu přinese výsledky.

V neděli se rozhovory s unijními vyjednavači protáhly až do nočních hodin a jednalo se i dnes dopoledne, přičemž hlavním tématem zůstává podoba "pojistky", jejímž cílem je odvrátit obnovení klasické hranice mezi Irskem a Severním Irskem. Ve hře je nyní i možnost, že by v případě potřeby po přechodném období zůstala v evropské celní unii celá Británie, nikoli jen Severní Irsko. Deník Financial Times však dnes informoval, že Brusel za přijetí tohoto návrhu požaduje od Londýna dodržování přísných požadavků například ohledně ochrany životního prostředí.

"Tlačí a tlačí úplně ve všem," komentoval vývoj nejmenovaný britský vládní poradce, který je prý ve světle nových požadavků čím dál pesimističtější ohledně úspěchu vyjednávání. Případné ústupky britské vlády by jistě opět pobouřily poslance Konzervativní strany požadující co nejvýraznější odloučení Británie od EU.

S kritikou o víkendu přišla i Andrea Leadsomová, která v britské Dolní sněmovně domlouvá vládní záležitosti. Británie podle ní nemůže být proti své vůli vázána irskou pojistkou a měla by mít možnost jednostranně od opatření odstoupit. Podpořila tak předchozí výzvu ministra pro mezinárodní obchod Liama Foxe, EU však takovýto scénář jasně odmítá.

Podle hlavní politické zpravodajky BBC Laury Kuenssbergové jsou nyní dva členové britského kabinetu přesvědčeni, že plán Mayové na odchod z EU nemá v parlamentu šanci na úspěch. Se stejným tvrzením dnes přišla konzervativní poslankyně a bývalá ministryně školství Justine Greeningová. Podle ní by zároveň zákonodárci pravděpodobně nepřijali vystoupení z EU bez dohody. Následovat by prý mělo další referendum, v němž by Britové mohli hlasovat i pro setrvání v Unii.

I přes veškeré překážky, které se v posledních dnech objevily, by ale podle Politico neměla být veřejnost příliš překvapená, kdyby Londýn a Brusel rychle dosáhli kompromisu. "Je důležité pamatovat na to, že premiérka nyní opravdu nemá na co čekat... Pakliže by byla dohoda odsunuta na prosincový summit EU nebo ještě dál, britská vláda i britské podniky by se musely začít vážně připravovat na scénář bez dohody," konstatuje web.