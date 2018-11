Merkelová volá po kvótách na ženy: Rovnost musí být všude, i při domácí práci

Šokující zpověď ženy, která navštívila uprchlický tábor. Co tam viděla?

"Kvóty byly důležité, ale cílem musí být parita, parita všude, ať už v politice, hospodářství, na úřadech, ale také ve vědě nebo v kulturní oblasti," prohlásila Merkelová za velkého potlesku přítomných. "Když se podíváte, kolik je dirigentek, kolik je malířek, kolik lidí v oblasti umění. Přece není možné, že jsou ženy méně talentované," míní kancléřka, která dnes o tématu hovořila s u ní nezvyklým důrazem.

zdroj: YouTube

Merkelová také připomněla některé pokroky ve zrovnoprávnění žen a mužů v uplynulých desetiletích. "Z dnešního pohledu je sotva k uvěření, že teprve od roku 1977 žena nepotřebuje souhlas svého manžela, když chce pracovat. A znásilnění v rámci manželství je trestné až od roku 1997," poznamenala.

I když se za poslední desetiletí situace výrazně zlepšila, zbývá podle Merkelové stále hodně práce. Týká se to třeba otázky stejné odměny za stejnou práci nebo zastoupení žen ve vedení firem.

Zatímco v USA má podle Merkelové 90 procent velkých firem ve svém představenstvu alespoň dvě ženy a v Británii a Francii je těchto společností polovina, v Německu jen necelých 17 procent. "Jen společnost, v níž existuje rovnoprávnost žen a mužů, může být spravedlivou společností," je přesvědčena.

"Přeji si, aby bylo samozřejmé, že se ženy a muži rovnoměrně dělí o práci, výchovu, domácí práce a nikdo není na základě svého pohlaví tlačen do určitého rozdělení rolí nebo úkolů," podotkla také čtyřiašedesátiletá politička. "A přeji si, aby to na sebe nenechalo čekat dalších sto let."