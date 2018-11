Babiš přednášel v Paříži. EU opět přirovnal k Asterixově vesnici, výzvou je migrace

Babiš opět přirovnal EU k Asterixově vesnici, která má silnou obranu, zároveň uvnitř panuje volnost pohybu. "Proč je Řecko v schengenu a Bulharsko ne?" položil si otázku. Následně prohlásil, že jednotná měna euro pro něj není důležitá, neboť skutečný význam má právě schengenský systém.

Czech Prime Minister @AndrejBabis signs the « Livre d’Or de Sciences Po » with #PSIA Dean @EnricoLetta and @sciencespo President Frédéric Mion before exchanging with students pic.twitter.com/1qD95pZBCF