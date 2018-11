Pakt o migraci se hroutí. Bulharsko je šestou zemí EU, která dohodu nepodepíše

"Bulharsko se nepřidá ke globálnímu paktu OSN o migraci, takový bude postoj bulharské vlády," citovala agentura Reuters místopředsedu nejsilnější vládní strany Občané za evropský rozvoj Bulharska (GERB) Cvetana Cvetanova. Lídr GERB v bulharském parlamentu to oznámil po zasedání koaliční rady. GERB vládne společně s protiimigrační stranou Jednotní vlastenci, která migrační pakt OSN ostře kritizuje.

#Bulgaria has become the next EU country after Hungary, Austria, Poland, the Czech Republic and Croatia to signal that it will not sign the UN global migration agreement.https://t.co/oNLfSN048M