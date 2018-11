Erdogan hraje zvláštní hru? Kolem nahrávky týkající se Chášudžího to vře

Novinář byl zavražděn 2. října na saúdskoarabském konzulátu v Istanbulu, kam přišel vyřizovat své osobní záležitosti. Rijád byl po mnohadenním zdráhání přinucen přiznat, že novinář byl zabit. Vražda ale není plně objasněna a nenašlo se tělo.

Trudeau řekl, že osobně záznamy neposlouchal, ale že obsah znají tajné služby. "Kanadské tajné služby široce spolupracují s tureckými a byly plně informovány o tom, oč se Turecko podělilo," řekl premiér.

Has anyone asked #JohnBaird what he thinks about #SaudiArabia murdering and dismembering #JamalKhashoggi https://t.co/t5SYwAgI5m